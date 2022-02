Aktien New York Schluss: Wall Street bleibt im Aufwind

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Angesichts erfreulicher Unternehmensnachrichten von UPS (United Parcel Service) und ExxonMobil legten die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag weiter zu. Frische US-Konjunkturdaten trübten die Stimmung kaum. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,78 Prozent höher bei 35 405,24 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 stieg um 0,69 Prozent auf 4546,54 Punkte.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,60 Prozent auf 15 019,68 Punkte nach oben. Er war an den beiden vergangenen Handelstagen um jeweils mehr als 3 Prozent in die Höhe geschnellt./la/he