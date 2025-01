Aktien New York Schluss: Weiter auf Erfolgskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre jüngste Gewinnserie fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 44.565,07 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,53 Prozent auf 6.118,71 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100, der tags zuvor bereits um mehr als 1,3 Prozent nach oben gesprungen war, ging es letztlich um weitere 0,22 Prozent auf 21.900,93 Punkte aufwärts.

Der zuletzt gute Lauf der Börsen ist dem Enthusiasmus vieler Anleger über die erneute Präsidentschaft von Donald Trump geschuldet. Von ihm versprechen sie sich die angekündigten Deregulierungen und Steuererleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets geht allerdings davon aus, dass die Trump-Euphorie an der Wall Street bald nachlässt und die Sitzungen der Europäischen Zentralbank sowie der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche wieder in den Anlegerfokus rücken werden./edh/he