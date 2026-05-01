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Aktien New York Schluss: Weitere Erholung dank Iran-Hoffnungen

21.05.26 22:20 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Schwäche abgeschüttelt und so an ihre Vortagserholung angeknüpft. Gleichzeitig sorgten die zunehmenden Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg für etwas Entspannung bei den Ölpreisen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und gewann am Ende 0,55 Prozent auf 50.285,66 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 7.445,72 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg letztlich um 0,20 Prozent auf 29.357,27 Punkte.

Bereits zur Wochenmitte hatte US-Präsident Donald Trump bei den Anlegern mit der Aussage gepunktet, dass die Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges in der "Endphase" seien. Teheran erklärte, der jüngste Vorschlag aus Washington habe die Kluft zwischen den beiden Seiten teilweise überbrückt. Einem Medienbericht, zufolge will der Iran allerdings sein Uran behalten. Die "Financial Times" zitierte Außenminister Marco Rubio mit der Einschätzung, dass es einige gute Signale für ein mögliches Abkommen gebe./gl/he