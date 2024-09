Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor allem im Technologiesektor

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach schwächerem Start doch noch an ihre Vortagserholung angeknüpft. Angeführt von NVIDIA waren Aktien vor allem im Technologiesektor weiter begehrt, wie der davon geprägte Leitindex NASDAQ 100 mit einem Anstieg um 0,97 Prozent auf 19.423,07 Punkte zeigte. Der stärker mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial schloss 0,58 Prozent höher bei 41.096,77 Punkten.

Im Fokus blieben Wirtschaftsdaten. So schwächte sich in den USA der Anstieg der Erzeugerpreise im August wie erwartet ab, was die These baldiger Zinssenkungen stützt. An den Finanzmärkten wird angesichts einer rückläufigen Inflation und einer schwächer werdenden Konjunktur am kommenden Mittwoch mit einer geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank Fed gerechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte bereits an diesem Donnerstag erwartungsgemäß mit einer Zinssenkung .

Unklar ist jedoch, wie stark in den USA die Zinsen sinken werden. "Die Wirtschaft bricht nicht zusammen, also hat die Fed Zeit", sagte am Donnerstag Brian Henderson von BOK Financial. Bis mehr Klarheit herrscht, bleibt es fraglich, wie lange sich Investoren nach mittlerweile vier Nasdaq-Gewinntagen noch weiter aus dem Fenster lehnen werden - zumal der September ohnehin als ein eher schwacher Börsenmonat gilt und die US-Wahlen näher rücken./tih/nas