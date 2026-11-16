NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Außerdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten NVIDIA.

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Der Auswahlindex NASDAQ 100 erlitt mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte den dritten Verlusttag in Folge. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26.606 Zählern in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert.

Sein Jahresgewinn von zeitweise 24 Prozent ist inzwischen auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen, womit sich der große Vorsprung auf den Dow Jones Industrial fast komplett in Luft aufgelöst hat. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex sank zu Wochenbeginn um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte bergab - in der Jahresbilanz hat er den Nasdaq 1090 mit plus 8,3 Prozent inzwischen überholt./gl/he