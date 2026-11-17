NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Kursverluste erlitten. Vor den nach Handelsende angekündigten NVIDIA-Geschäftszahlen hielt die Unsicherheit bei den Anlegern an. Zudem steht mit dem Börsengang von Anthropic voraussichtlich an diesem Donnerstag ein weiteres wichtiges Ereignis im Technologiesektor bevor.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,64 Prozent tiefer bei 50.759,42 Punkten, womit er über seinem Anfang Oktober erreichten Zwischentief blieb. Halt gab ihm die 200-Tage-Linie. Auch der marktbreite S&P 500 fing sich an der für den langfristigen Trend wichtigen Trendlinie und verlor letztlich 1,03 Prozent auf 7.340,53 Zähler.

Der zuletzt gebeutelte, technologielastige NASDAQ 100 schloss lediglich 0,72 Prozent tiefer bei 27.001,79 Punkten. Damit blieb er aber klar unter der 200-Tage-Linie, nachdem er zeitweise auch unter seinen vor knapp zwei Wochen erreichten tiefsten Stand seit April abgerutscht war./gl/he