Aktien New York Schluss: Weiterer Erholungsversuch nach starken Jobdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag von starken US-Arbeitsmarktdaten profitiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine anfänglichen Gewinne aus und schloss 1,76 Prozent höher mit 39.446,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg am Ende um 2,30 Prozent auf 5.319,31 Zähler und erzielte damit den größten Tagesgewinn seit November 2022. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es am Donnerstag um 3,06 Prozent auf 18.413,82 Zähler hoch.

Dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vergangene Woche stärker als erwartet gefallen sind, milderte die Angst vor einem Abschwung der US-Wirtschaft etwas. Investoren griffen bei Aktien entsprechend wieder zu. Ob das reichen wird, die vortags abgebrochene Erholung dauerhaft fortzusetzen, bleibt abzuwarten.

An den Finanzmärkten werden die wöchentlichen Erstanträge stark beachtet, weil sie als zeitnaher Indikator für den US-Arbeitsmarkt gelten. Der Jobmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Zuletzt zeigte der US-Arbeitsmarkt Anzeichen von Schwäche. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte Bericht der Regierung für Juli war enttäuschend ausgefallen. Er hatte einen unerwartet schwachen Stellenzuwachs und mit 4,3 Prozent die höchste Arbeitslosenquote seit fast drei Jahren gezeigt. Dies hatte die schon tags zuvor schwachen Märkte weiter unter Druck gesetzt, da die Hoffnung auf eine baldige US- Zinssenkung von Sorgen wegen einer möglichen Rezession verdrängt wurden./gl/he