Aktien New York Schluss: Wenig Bewegung vor Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben die Anleger am Montag eine klare Positionierung gescheut. Verantwortlich dafür waren neben den bereits hohen Kursen die am Dienstag mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Gefragt waren indes Kryptowährungen mit neuen Bestmarken. Die Aktien der damit befassten Unternehmen profitierten davon aber nur temporär.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) machte seine Verluste wett und notierte am Ende 0,12 Prozent im Plus bei 38 769,66 Punkten. Die anderen Indizes konnten ihr Minus eindämmen: Der marktbreite S&P 500 verlor letztlich 0,11 Prozent auf 5117,94 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,37 Prozent auf 17 951,69 Zähler nach unten. Er hatte am Freitag zunächst ebenso wie der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht, letztlich aber mit den deutlichsten Verlusten geschlossen./gl/jha/