Aktien New York Schluss: Wieder Dämpfer für den Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Anfangsgewinne im Verlauf aufgebraucht und in negativem Terrain geschlossen. Börsianer verwiesen auf Äußerungen chinesischer Offizieller, die die optimistischen Kommentare von US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Handelsstreits zwischen beiden Ländern in Frage gestellt hätten. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Verlust von 0,47 Prozent bei 25 777,90 Punkten. Zum Wochenstart hatte der Leitindex noch um rund 1 Prozent zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Hoffnungen auf eine Lösung des Zollkonflikts geschürt hatte.

Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,32 Prozent auf 2869,16 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,12 Prozent auf 7566,03 Zähler nach./edh/he