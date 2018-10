Aktien New York Schluss: Zinsgespenst spukt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen in den USA hat die Anleger an der Wall Street am Dienstag abermals zurückgehalten. Nach seinem knappen Plus zu Wochenbeginn gab der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,21 Prozent nach auf 26 430,57 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,14 Prozent nach unten auf 2880,34 Punkte.

Höhere Zinsen können die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen schmälern. Auch können dadurch die Refinanzierungskosten für Unternehmen steigen. Am Dienstag war die Rendite richtungsweisender zehnjähriger US-Staatsanleihen bis auf 3,26 Prozent geklettert - so hoch wie zuletzt im Jahr 2011. Zuletzt rentierten sie mit 3,20 Prozent. Bereits seit knapp einer Woche verliere der US-Aktienmarkt insgesamt an Boden und der treibende Faktor sei der Anstieg der Renditen, kommentierte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Er glaubt, dass der Aktienmarkt dadurch weiter unter Druck geraten könnte.

Im Gegensatz zu den Standardwerten sah es am Dienstag an der Technologiebörse Nasdaq etwas besser aus, wo sich der NASDAQ 100 von seiner jüngsten Verlustserie mit plus 0,26 Prozent auf 7371,62 Punkte etwas erholte./ajx/fba