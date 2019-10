Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen verhelfen Dow zu kleinem Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Talfahrt der vergangenen beiden Handelstage am Donnerstag beendet und Gewinne verbucht. Im frühen Handel hatten erneut schwache Konjunkturdaten nochmals für erhebliche Belastung gesorgt. Im weiteren Verlauf setzte sich Händlern zufolge aber die Einschätzung durch, dass damit auch die Chancen auf eine baldige US- Zinssenkung stiegen. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung bereits auf der nächsten US-Notenbanksitzung Ende Oktober liegt Experten zufolge nun schon bei 90 Prozent.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 26 201,04 Punkten, nachdem er zum Börsenstart noch um mehr als 1 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende August abgerutscht war. Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,80 Prozent auf 2910,63 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,16 Prozent auf 7638,40 Zähler aufwärts./edh/he