Aktien New York Schluss: Zinssorgen ziehen wieder nach unten - Starke Banken

NEW YORK (dpa-AFX) - Kursgewinne im US-Finanzsektor nach starken Geschäftszahlen von Banken haben am Freitag die US-Aktienindizes nicht vor Verlusten geschützt. Der Grund waren teils besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, sodass die Hoffnung auf eine baldige Zinspause der Notenbank wieder einen Dämpfer bekam. Außerdem forderte Fed-Direktor Christopher Waller eine weitere Verschärfung der US- Geldpolitik , da die Inflation immer noch sehr hoch sei und der Arbeitsmarkt robust.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor 0,42 Prozent auf 33 886,47 Punkte. Damit steht für den Leitindex auf Wochensicht aber noch ein Plus von 1,2 Prozent zu Buche. Der tags zuvor besonders starke technologielastige NASDAQ 100 gab am Freitag um 0,23 Prozent auf 13 079,52 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,21 Prozent auf 4137,64 Punkte. Im Späthandel dämmten die Indizes die Verluste etwas ein./ajx/he