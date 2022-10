Aktien New York: Schwache Quartalsberichte der Tech-Riesen beenden Rally

NEW YORK (dpa-AFX) - Wachstumssorgen im Technologiesektor haben die jüngste Erholungsrally am Mittwoch abgewürgt. Die Quartalsberichte der US-Techriesen Microsoft, der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und des Chipherstellers Texas Instruments sorgen für neue Unruhe unter den Investoren. Vor allem an der technologielastigen Börse Nasdaq purzelten die Kurse, der Auswahlindex NASDAQ 100 rutschte um 1,73 Prozent auf 11466,86 Zähler ab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hielt sich dagegen mit einem kleinen Plus von 0,07 Prozent auf 31 860,25 Zähler deutlich besser. Hier stützten unter anderem Kursgewinne von Visa und Boeing. Die Quartalsberichte des Kreditkartenkonzerns und des Flugzeugbauers kamen bei Investoren besser an. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,60 Prozent auf 3835,80 Zähler nach./bek/he