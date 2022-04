Aktien New York: Schwächer - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Während die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt aufnehme, prägten die inflationsbedingten Zins- sowie Konjunktursorgen weiterhin den Handel, hieß es am Markt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel im frühen Handel um 0,51 Prozent auf 33 877,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,98 Prozent auf 4253,99 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte 2,15 Prozent auf 13 242,89 Punkte ein./edh/he