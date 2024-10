Aktien New York: Schwächer - Konjunkturdaten im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden geopolitischen Risiken dürften die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag an der Seitenlinie halten. Angesichts der zunehmenden Kämpfe im Libanon befürchten Marktkenner, dass der Nahostkonflikt außer Kontrolle geraten könnte.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,49 Prozent tiefer auf 41.989 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,16 Prozent auf 19.770 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,20 Prozent auf 5.698 Punkte.

Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt beeinflussten nur wenig. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche stärker als erwartet. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat September auf der Agenda, der sich auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed auswirken kann. An diesem Donnerstag kommen im frühen Verlauf zudem Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor und die Auftragseingänge der Industrie./ax/he