DAX24.960 -1,2%Est506.109 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.623 -1,2%Bitcoin55.419 -3,0%Euro1,1808 +0,1%Öl72,29 +0,9%Gold5.212 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street tiefer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Aktien New York: Schwächerer Auftakt nach Trumps Zollankündigung

23.02.26 16:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.841,2 PKT -68,4 PKT -0,99%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor dem Hintergrund neuer Zollunsicherheit nachgegeben. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte, kündigte dieser prompt neue Zölle für alle Länder an.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 49.217 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 6.879 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 24.846 Punkte bergab.

Trump hatte am Freitag zunächst einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Die Rückkehr des Zollthemas ergänze die schon länger spürbaren Sorgen um den Einfluss Künstlicher Intelligenz und die Spannungen im Nahen Osten mit einem neuen Unsicherheitsfaktor, hieß es aus dem Handel./edh/he

Mehr zum Thema S&P 500

17:15Is Netflix making us stupid?
17:11Germany: Tesla charges trade union member in IG Metall fight
16:57Walmart will pay out 121% of annual bonuses to US corporate staff
16:55Why Eli Lilly Stock Just Popped
16:44Absicherung in volatilen Zeiten: Mit diesen Strategien stabilisieren ETF-Anleger ihr Depot
16:33Nvidia, Joby, CoreWeave, Lucid and More Stocks with Earnings This Week
16:32ROUNDUP/Aktien New York: Schwächerer Auftakt nach Trumps Zollankündigung
16:30Eli Lilly: The Weight‑Loss and Diabetes Powerhouse I'd Hold Through Any Market Crash
mehr