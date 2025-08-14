DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.787 +0,7%Nas21.702 +0,1%Bitcoin104.008 +1,1%Euro1,1702 +0,2%Öl65,60 -0,8%Gold3.352 +0,2%
Aktien New York: Schwung verpufft nach jüngster Rekordjagd

13.08.25 19:55 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den Anlegern die Puste ausgegangen. So ging es für den technologielastigen NASDAQ 100 am Mittwoch zuletzt sogar um 0,12 Prozent auf 23.811 Zähler nach unten. Der marktbreite S&P 500 pendelte beim Stand von 6.446 Punkten um seinen Vortagesschluss. Beide Indizes hatten am Dienstag nach Inflationsdaten Höchststände erreicht und diese am Mittwoch übertroffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, gewann 0,58 Prozent auf 44.716 Punkte.

Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren. Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken.

Nach den Inflationsdaten rückt in den nächsten Tagen die Geopolitik wieder stärker in den Fokus. US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich am Freitag in Alaska treffen und über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln.

Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzte zur Wochenmitte Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten belasten. Walmart sanken um 2,3 Prozent und lagen im Dow auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,2 Prozent ab. Costco (Costco Wholesale) verloren 0,9 Prozent. Amazon hingegen gewannen 1,4 Prozent.

Mit robusten Geschäftszahlen sorgte Brinker International für Aufmerksamkeit. So übertraf die auf italienisches und mexikanisches Essen spezialisierte Restaurantkette Brinker beim bereinigten Gewinn je Aktie und bei der Ertragsprognose die Markterwartungen. Die Aktien gewannen 2,9 Prozent.

Für die Anteile von Venture Global (Venture Global A) ging es um gut 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen mit Fokus auf die Produktion und den Export von Flüssigerdgas hatte sich in einem Schiedsverfahren gegen den Ölkonzern Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) durchgesetzt.

Die Krypto-Firma Bullish feierte ein gelungenes Börsendebüt. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Zuletzt kosteten die Papiere 91 Dollar./ajx/he