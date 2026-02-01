DAX24.858 +0,2%Est505.990 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,2%Nas22.361 -0,8%Bitcoin56.710 -2,5%Euro1,1814 -0,3%Öl67,65 -1,4%Gold4.870 -2,5%
Aktien New York: Sorgen um Künstliche Intelligenz halten Kurse zurück

17.02.26 15:47 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich am Dienstag an den US-Aktienmärkten nicht viel bewegt. Marktbeobachtern zufolge dauern die Sorgen um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI) an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 49.510 Zählern quasi auf der Stelle. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen großer KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre mittlerweile sehr hoch bewertet sind.

Der technologielastige NASDAQ 100 lag am Dienstag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Minus bei 24.717 Punkten. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit 6.839 Zähler ebenfalls kaum von der Stelle./bek/he