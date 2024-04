Aktien New York: Sorgen vor hartnäckiger Inflation belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlicher als erwartet gestiegene Arbeitskosten in der weltgrößten Volkswirtschaft haben am Dienstag den US-Aktienmarkt belastet. Die Quartalsbilanzen großer US-Konzerne zeigten unterdessen Licht und Schatten.

Nach einem Erholungsversuch in den vergangenen drei Handelstagen legte der Dow Jones Industrial den Rückwärtsgang ein und gab um 0,53 Prozent auf 38 184,46 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,18 Prozent auf 5107,11 Punkte und der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,19 Prozent auf 17 749,88 Zähler.

In den USA waren die Arbeitskosten zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Zudem legten auch die Hauspreise deutlicher als erwartet zu. Die Sorgen, dass die Inflation weiter hartnäckig hoch bleibt, werden dadurch größer und dämpfen die zunehmend schwächer werdende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Mit Blick auf die an diesem Mittwoch anstehende Leitzinsentscheidung der Notenbank Fed dürften die Währungshüter abermals an ihrer straffen Haltung festhalten./ck/he