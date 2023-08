Aktien New York: Stabil nach Verlusten - Warten auf Fed-Zinsprotokoll

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Verlusten am Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch unterschiedlich in den Handel gestartet. Während der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 35 107,53 Zähler zulegte, gab der technologielastige NASDAQ 100 um 0,02 Prozent auf 15 034,27 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,15 Prozent auf 4444,55 Punkte zu.

Die Anleger warten zur Wochenmitte auf das Protokoll der Juli-Sitzung der US-Notenbank Fed, das im späteren New Yorker Handelsverlauf mehr Aufschluss über den künftigen Zinskurs geben könnte. Im Hintergrund schwelen aber weiterhin Sorgen um China, zumal die Ratingagentur Fitch ankündigte, ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit chinesischer Staatsanleihen eventuell überdenken zu wollen.

"Trotz zahlreicher staatlicher Konjunkturmaßnahmen belasten die wirtschaftlichen Probleme Chinas weiterhin die Märkte", sagte ein Börsianer. Der chinesische Yuan näherte sich im Vergleich zum US-Dollar weiter dem niedrigsten Stand seit 16 Jahren. Den Märkten half auch nicht die Erkenntnis, dass die US-Industrie ihre Produktion im Juli nach zwei Rückschlägen in Folge wieder erhöht hat./tih/he