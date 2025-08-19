DAX24.290 -0,3%ESt505.426 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.889 -0,1%Nas21.604 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1678 -0,3%Öl65,48 -1,0%Gold3.336 ±0,0%
Aktien New York: Stabil - Nächstes Treffen zu Ukraine-Krieg im Blick

18.08.25 16:25 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf an den US-Börsen haben sich die wichtigsten Indizes zum Wochenauftakt wenig verändert gezeigt. Anleger warten auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj an diesem Montag. Es herrscht Zurückhaltung, zumal das Treffen Trumps mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag keine Ergebnisse für ein Ende des Kriegs in der Ukraine gebracht hatte. Die Sichtweisen darauf, wer das Kriegsende herbeiführen könnte, liegen derzeit weit auseinander.

Am Donnerstag beginnt zudem das dreitägige Notenbankentreffen in Jackson Hole. Die Anleger warten mit Spannung auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Aufschluss über die weitere amerikanische Geldpolitik geben könnte. Viele Marktbeobachter gehen derzeit davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer nächsten Sitzung Mitte September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken werden. Eine deutlichere geldpolitische Lockerung - wie schon lange von Trump gefordert - gilt praktisch als ausgeschlossen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,10 Prozent auf 44.900,80 Punkte nach. Am Freitag zum Handelsstart hatte der bekannteste US-Index eine Bestmarke aufgestellt, aber nur einen kleinen Teil seines Gewinns ins Ziel gerettet.

Ähnlich war es dem S&P 500 ergangen, der letztlich mit moderaten Verlusten geschlossen hatte. Nun verlor der marktbreite Index 0,03 Prozent auf 6.447,95 Zähler.

Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,10 Prozent auf 23.689,25 Punkte nach. Sein Rekordhoch hatte der Nasdaq-Auswahlindex am vergangenen Mittwoch erreicht./ck/he