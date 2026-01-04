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Aktien New York: Stabilisierung - Anleger zwischen Hoffen und Bangen

30.03.26 16:30 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld haben sich die US-Börsen am Montag stabilisiert. Anleger schwankten weiterhin zwischen Hoffen und Bangen, was die Lage im Nahen Osten betrifft. Vage Hoffnung auf ein vielleicht doch näher rückendes Ende der Militäroperationen im Iran machte eine Mitteilung von US-Präsident Donald Trump, der auf seiner Plattform Truth Social wieder einmal von Fortschritten und dem möglichen Fall einer Einigung schrieb. Er verwies dabei auf angeblich ernsthafte Gespräche mit einem neuen Regime.

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Nach den deutlichen Kursverlusten, die den Dow Jones Industrial am Freitag nahe 45.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit September gedrückt hatten, stieg der bekannteste Wall-Street-Index nun um 0,4 Prozent auf 45.333 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 6.383 Zähler hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,1 Prozent auf 23.162 Punkte zu./la/he