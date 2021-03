Aktien New York: Standard- und Techwerte deutlich höher - Rotationsunterbrechung

NEW YORK (dpa-AFX) - Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt haben die US-Börsen am Dienstag beflügelt. Auch die Impfstoff-Fortschritte stützten das Geschehen an den Märkten, hieß es aus dem Handel. Entgegen der Entwicklung am Vortag ging es diesmal sowohl für die Standard- als auch für die Techwerte nach oben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erreichte mit 32 150 Punkten den nächsten Rekord und legte zuletzt noch um 0,79 Prozent auf 32 055,16 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,99 Prozent auf 3897,26 Punkte, ihm fehlen bis zu seiner Bestmarke noch etwas mehr als 50 Punkte.

Der am Vortag stark abgerutschte technogielastige NASDAQ 100 erholte sich mit einem Plus von 4,28 Prozent auf 12 825,16 Punkte merklich. Tesla stoppten ihre Talfahrt mit einem Kurssprung von 18 Prozent. Apple waren mit plus viereinhalb Prozent ebenfalls auf dem Erholungspfad.

Dem Techsektor hatten seit Mitte Februar die steigenden Renditen am Anleihemarkt besonders zugesetzt. Besonders die wachstumsträchtigen Techwerte leiden darunter, weil höhere Renditen die Finanzierung der Unternehmen verteuern und die Papiere dadurch an Attraktivität einbüßen. Bei Standardwerten und Zyklikern sowie Titeln der "Old Economy" sehen Anleger im Zuge der Corona-Lockerungen und der damit verbundenen Wirtschaftsbelebung Aufholpotenzial, weshalb sie zuletzt aus den Techwerten umgeschichtet hatten.

Die Wall Street sei derzeit eine Einbahnstraße nach oben, egal in welche Richtung der Anleihemarkt laufe, schrieb Analyst Edward Moya vom Broker Oanda. Die Bewegung im Techsektor treffe indes zusammen mit der Entwicklung am US-Anleihemarkt. Dort stiegen die Kurse am Dienstag deutlich, die Rendite der zehnjährigen Papiere gab nach. Die jüngste Schwäche der Techaktien biete Investoren nun eine überfällige Gelegenheit zum Kauf, so Moya.

Die Aktien von Biontech (BioNTech (ADRs)) gewannen fast acht Prozent, jene des Kooperationspartners Pfizer lediglich 0,8 Prozent. Der von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelte Covid-19 Impfstoff zeigte eine hohe Fähigkeit, mutierte Virus-Stämme zu neutralisieren, die zuerst in Brasilien, Großbritannien und Südafrika entdeckt wurden.

Der Hersteller von Fleischersatz, Beyond Meat, baut seine Zusammenarbeit mit den Supermärkten des Handelskonzerns Walmart aus. Die Papiere reagierten darauf mit plus 3,4 Prozent.

Die Anteilsscheine des Online-Modehändlers Stitch Fix (Stitch Fix A) brachen um 29 Prozent ein nach Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Der pessimistische Ausblick setze die Stitch-Anteile unter Druck, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK.

Mit plus 23 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Februar setzten die Aktien von GameStop ihre jüngste Rally fort. Am Vortag waren die zuletzt von Spekulanten getriebenen Titel des kriselnden Videospielhändlers schon um mehr als 41 Prozent nach oben geschnellt./ajx/mis