Aktien New York: Standardwerte nach jüngsten Verlusten stabilisiert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Standardwerte haben sich nach zwei Verlusttagen in Folge etwas stabilisiert. Insgesamt bewegten sich die wichtigsten Aktien-Indizes am Freitag nur wenig. Die jüngst aufgekommenen Inflations- und Zinssorgen blieben aber präsent.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 33 773,53 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 4084,37 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,27 Prozent auf 12 347,69 Punkte nach./la/he