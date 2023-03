Aktien New York: Starke Quartalsprognose von Micron treibt Börsen an

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine optimistische Quartalsprognose des größten US-Speicherchip-Herstellers Micron (Micron Technology) Technology hat am Mittwoch an den US-Börsen die Stimmung wieder gehoben und die Kurse angetrieben. Der technologielastige Index Nasdaq 100, in dem etliche Halbleitergrößen enthalten sind, stieg um 1,39 Prozent auf 12 786,34 Punkte. Hier gehörten die Papiere von Micron denn auch zu den größten Gewinnern.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag im frühen Handel mit 0,71 Prozent im Plus bei 32 624,92 Punkten. Auch im Dow war mit Intel eine Chip-Aktie der Spitzenreiter. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,00 Prozent auf 4010,95 Zähler und schaffte es wieder über die 4000er Marke./bek/he