Aktien New York: Starke Woche klingt mit Gewinnen aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen fahren zum Ausklang einer starken Woche Gewinne ein. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte am Freitag im frühen Handel um 0,32 Prozent auf 35 867,82 Punkte zu. Er weitet sein Wochenplus damit auf 3,7 Prozent aus. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,48 Prozent auf 4689,85 Zähler.

Für den NASDAQ 100 ging es um 0,57 Prozent auf 16 241,83 Punkte nach oben, nachdem die dort versammelten Technologiewerte am Vortag unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Nun sorgten starke Kursgewinne bei Oracle und Broadcom in der Branche wieder für Rückenwind. Auch der Nasdaq 100 steuert mit 3,4 Prozent auf ein deutliches Wochenplus zu.

Inflationsdaten aus den USA vereitelten den Höhenflug nicht: Eine Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982 habe in etwa die Erwartungen erfüllt, hieß es am Markt. Damit bleibt die US-Notenbank Fed unter Druck, ihren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik in der kommenden Woche voranzutreiben. "Beendet die Fed im Frühjahr 2022 die Anleihekäufe, hat sie den Spielraum, die Leitzinsen ab dem Sommer zu erhöhen", kommentierte Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank./tih/jha/