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Aktien New York: Steigende Ölpreise stoppen Rekordrally der Tech-Werte

15.05.26 16:30 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder anziehenden Ölpreise haben am Freitag erneut Inflationsängste geschürt und damit die US-Börsen belastet. Weltweit kletterten die Renditen an den Anleihemärkten in die Höhe, was den jüngsten Rekordlauf an der Wall Street abrupt beendete.

Anleger nahmen die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung auf. Es bleibt nun dabei, dass die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus weiter faktisch geschlossen ist.

Besonders deutliche Verluste verzeichneten die zuletzt noch im Zuge der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz besonders stark gestiegenen, aber auch sehr konjunktursensiblen Technologiewerte. So fiel der Tech-Index NASDAQ 100 um 1,1 Prozent auf 29.254 Punkte.

Das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 7.440 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 0,7 Prozent auf 49.738 Punkte ein. Auf Wochensicht deutet sich für ihn immerhin noch ein kleines Plus an./la/he