Aktien New York: Tech-Werte auf Erholungskurs - Erfreuliche Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Mittwoch die Technologiewerte zu einer Erholung angesetzt. Sie profitierten nach ihrem jüngsten Kursrutsch von erfreulichen Inflationsdaten. Allerdings blieben die Sorgen mit Blick auf die sich zuspitzenden Zollkonflikte der USA mit wichtigen Handelspartnern präsent.

Der von Tech-Werten beherrschte NASDAQ 100 stieg um 1,53 Prozent auf 19.674,30 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,70 Prozent auf 5.610,82 Zähler nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen gab um 0,24 Prozent auf 41.333,63 Punkte nach.

In den USA hat sich die Inflation dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent. Im Vormonat hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen und war so stark wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate gerechnet, aber nur auf 2,9 Prozent. In den kommenden Monaten aber erwarten Ökonomen wegen der US-Zollpolitik wieder eine höhere Inflation.

Am Mittwoch waren US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten. Die Europäische Union (EU) kündigte darauf bereits eine entschiedene Reaktion an. In einem ersten Schritt sollen von April an Extrazölle auf die Einfuhr von US-Produkten wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter greifen. Weitere Maßnahmen würden dann nach Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten Mitte April folgen, hieß es./la/jha/