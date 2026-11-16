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Aktien New York: Tech-Werte bleiben unter Druck

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NASDAQ Composite Index
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News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten NVIDIA.

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Der Auswahlindex NASDAQ 100 büßte in der ersten Handelsstunde weitere 2,18 Prozent auf 27.334 Punkte ein. Noch hält er sich aber klar über seinem anderthalb Wochen alten tiefsten Stand seit April, als ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 1,27 Prozent auf 7.466 Punkte bergab. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial sank lediglich um 0,53 Prozent auf 52.071 Punkte. Er hatte am Freitag als einziger der großen Indizes ein knappes Plus erzielt./gl/he

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