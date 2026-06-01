Aktien New York: Technologie-Werte vor Micron-Zahlen unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurs vor mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Micron (Micron Technology) haben die Anleger an der US-Tech-Börse Nasdaq am Mittwoch nervös agiert. Nachdem sich die Technologiewerte zunächst etwas von dem Kursrutsch am Vortag erholt hatten, gerieten sie zuletzt wieder unter Druck.

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So fiel der technologielastige NASDAQ 100 etwa zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 29.122 Punkte. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gelitten.

Der marktbreite S&P 500 drehte ebenfalls in Minus und verlor zuletzt 0,2 Prozent auf 7.353 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial hingegen ging es um 0,3 Prozent auf 51.830 Punkte nach oben. Er wird weniger stark von Technologieaktien bestimmt als die anderen beiden Indizes.

Die Resultate von Micron werden unmittelbar nach Börsenschluss veröffentlicht. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

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Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung beim Analysehaus Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.

Die Anteilsscheine von Micron waren am Dienstag um gut 13 Prozent abgesackt. Am Mittwoch nun büßten sie nach anfänglichen Schwankungen mehr als 3 Prozent ein. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs etwa verdreieinhalbfacht.

Auch die Anteilsscheine anderer Halbleiterhersteller gerieten unter Druck. So fielen ON Semiconductor und Marvell Technology um jeweils vier Prozent.

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Die Aktien von Wendy's (The Wendys) sprangen um rund 30 Prozent hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler GameStop.

Die Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX gaben leicht nach auf etwa 156 US-Dollar. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns weiter stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschließend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert./la/stw