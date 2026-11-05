Aktien New York: Technologiewerte brechen ein - Furcht vor KI-Regulierung

05.11.26 16:38 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als größte Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten.

Werbung

Der NASDAQ 100 sackte um 4,7 Prozent auf 27.113 Punkte ab und steuert damit auf einen seiner größten Tagesverluste in den letzten Jahren hin. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,5 Prozent auf 7.495 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,5 Prozent auf 52.578 Punkte./la/he