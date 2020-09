Aktien New York: Übernahme-Welle sorgt für einen starken Wochenauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Fusionen und Übernahmen haben die Stimmung an der Wall Street am Montag aufgeheizt. Zudem sorgten Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff für bessere Laune. Vor diesem Hintergrund griffen die Anleger vor allem bei den konjunktursensiblen Technologiewerten zu.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) knüpfte an seine Erholung vom Freitag an kletterte im frühen Handel um 1,23 Prozent auf 28 004,90 Punkte in die Höhe. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,62 Prozent auf 3395,24 Punkte an. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 2,17 Prozent auf 11 327,87 Punkte nach oben./la/fba