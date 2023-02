Aktien New York: Überwiegend moderate Verluste vor US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Tag des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed zunächst wieder Verluste verzeichnet. Diese hielten sich allerdings in Grenzen - einige schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten schürten am Mittwoch mindestens keine zusätzlichen Ängste vor einer strengeren Geldpolitik .

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank in der ersten Handelsstunde um 0,58 Prozent auf 33 887,68 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 4068,24 Punkte nach unten, während der technologielastige NASDAQ 100 0,11 Prozent auf 12 088,16 Punkte verlor. Am Vortag hatten die Indizes mit einem starken Finale ihre Verluste vom Wochenauftakt teils wettgemacht./gl/jha/