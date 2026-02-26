DAX25.217 +0,2%Est506.150 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 -0,2%Nas22.731 -1,8%Bitcoin56.828 -1,2%Euro1,1796 -0,1%Öl71,04 +0,1%Gold5.135 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E Bayer BAY001 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fällt zurück -- US-Börsen tiefer -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Uneinheitlich - Nvidia nach Zahlen klar im Minus

26.02.26 16:12 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz starker Quartalszahlen vom KI-Champion NVIDIA haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag keine klare Richtung eingeschlagen. Die Aktien des wohl weltweit wichtigsten Halbleiterkonzerns sackten zuletzt um 3,9 Prozent ab, nachdem sie im vorbörslichen Handel noch moderat zugelegt hatten.

Wer­bung

Die Anleger zeigen sich vorsichtig, nachdem die weltweit bedeutendsten Börsen - angetrieben vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) - von Rekord zu Rekord geeilt waren. Hinzu kommen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA die weiterhin schwelenden Zoll-Unsicherheiten, da US-Präsident Donald Trump umgehend alternative Maßnahmen angekündigt hatte. Der Ausgang der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist ebenfalls ungewiss. Im schlimmsten Fall könnte ein Angriff der Vereinigten Staaten folgen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 49.630 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,4 Prozent auf 6.922 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 25.150 Punkte abwärts./edh/jha/