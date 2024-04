Aktien New York: Uneinheitlich vor Start in die Berichtssaison

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Handelsverlauf zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag keine klare Richtung eingeschlagen. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,35 Prozent im Minus bei 38 325,49 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,12 Prozent auf 5154,52 Zähler abwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg dagegen um 0,29 Prozent auf 18 064,05 Punkte.

Am Mittwoch hatte eine überraschend hohe Inflation im März die Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft weiter schwinden lassen. Vor dem Hintergrund insgesamt starker US-Konjunkturdaten und der anstehenden Berichtssaison zum ersten Quartal konzentrieren sich die Anleger allerdings schon wieder auf das Positive: die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne. Am Freitag machen die US-Banken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Wells Fargo (Wells FargoCo) und Citigroup mit ihren Quartalsberichten den Auftakt./edh/he