Aktien New York: Uneinheitlich zum Handelsstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte an der Wall Street haben zur Wochenmitte an ihre Vortageserholung angeknüpft. Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 verleiht den Aktien wieder Unterstützung, nachdem stark steigende Infektionszahlen die Börsen zum Wochenbeginn schwer belastet hatten. An der Technologiebörse Nasdaq hingegen dominieren die Verluste.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte im frühen Handel 0,20 Prozent höher bei 27 343,93 Punkten. Am Montag hatte der Dow um rund ein halbes Prozent zugelegt, nachdem er zum Wochenauftakt noch um knapp 2 Prozent gefallen war. Der marktbreite S&P 500 sank am Mittwoch um 0,16 Prozent auf 3310,30 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,80 Prozent auf 11 097,10 Zähler. Am Dienstag war er um knapp 2 Prozent gestiegen./edh/fba