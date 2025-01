Aktien New York: Uneinheitlicher Auftakt nach Gewinnserie

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach mehreren Handelstagen mit Gewinnen ist an den US-Börsen am Donnerstag etwas mehr Vorsicht eingekehrt. Während die Standardwerte an der Wall Street zunächst mit moderaten Gewinnen aufwarteten, ging es für die zuletzt deutlich erstarkten Technologiewerte an der Nasdaq nach unten.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,25 Prozent auf 44.265,01 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,09 Prozent auf 6.080,94 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,50 Prozent auf 21.743,42 Punkte abwärts.

Der zuletzt gute Lauf der Börsen war dem Enthusiasmus vieler Anleger über die erneute Präsidentschaft von Donald Trump geschuldet. Von ihm versprechen sie sich die angekündigten Deregulierungen und Steuererleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen. "Die Trump-Euphorie an der Wall Street sollte bald nachlassen und die Geldpolitik mit den Notenbanksitzungen der EZB und der Fed in der kommenden Woche wieder in den Fokus der Anleger rücken", erwartet Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von Robomarkets./edh/he