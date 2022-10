Aktien New York: US-Börsen knüpfen an ihre Gewinne an

NEW YORK (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck starker Unternehmenszahlen ist die jüngste Erholung an den US-Börsen auch am Dienstag schwungvoll weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg nach einer halben Handelsstunde um 1,88 Prozent auf 30 753,81 Punkte. Nach der Erholungsrally vom Vortag übertrafen weitere US-Konzerne die Erwartungen der Analysten und ließen Konjunktursorgen in den Hintergrund treten. Experten zweifeln aber daran, dass der Auftrieb lange anhält.

Während der Dow sich vom niedrigsten Stand seit 2020, den er am Donnerstag erreicht hatte, bislang schon um 7,3 Prozent erholt hat, ist die derzeitige Rally an der Nasdaq-Börse noch einen Tick deutlicher: Für den Auswahlindex NASDAQ 100 beläuft sich das Plus seither schon auf knapp 8 Prozent. Am Dienstag legte er um 1,85 Prozent auf 11 266,75 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,92 Prozent auf 3748,40 Zähler.

Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda stellt die Nachhaltigkeit der derzeitigen Kursgewinne aber noch infrage. "Das Gefühl einer Bärenmarktrally ist immer noch stark vorhanden", schrieb der Experte. Er sei nicht davon überzeugt, dass dahinter viel Substanz stecke, "denn das wirtschaftliche Umfeld sieht tückisch aus, und wir wissen nicht einmal, ob wir den Höhepunkt der Inflation und der eingepreisten Zinserwartungen schon erreicht haben"./tih/he