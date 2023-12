Aktien New York: US-Börsen nach Inflationsdaten stabil

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Inflationsdaten für November haben am Dienstag die US-Aktienmärkte kaum bewegt. Sie hätten "im Rahmen der Erwartungen" gelegen und seien für die US-Notenbank Fed "ein weitgehend neutraler Datenpunkt" gewesen, kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der tags zuvor erstmals wieder seit Januar 2022 die Marke von 36 400 Punkten übersprungen hatte, gab im frühen Handel um 0,02 Prozent auf 36 398,71 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,26 Prozent auf 4610,35 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,17 Prozent auf 16 193,70 Zähler. Auch der Auswahlindex hatte tags zuvor ein neues Hoch seit Anfang vergangenen Jahres erreicht.

Der Preisauftrieb in den USA schwächte sich im November wie erwartet leicht ab. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent, nach plus 3,2 Prozent im Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt diesen Rückgang erwartet. Die Kerninflationsrate ist jedoch laut Gitzel "mit ihren vier Prozent noch auf einem relativ hohen Niveau. Aus diesem Grund dürfte Fed-Präsident Jerome Powell die Hoffnungen auf eine frühe Zinssenkung bereits im ersten Quartal 2024 zerschlagen, ist er überzeugt. Erst zur Jahresmitte 2024 dürfte die Rate annähernd dem Fed-Inflationsziel von zwei Prozent entsprechen und damit Raum für Zinssenkungen schaffen, erwartet der Experte der VP Bank./ck/men