Aktien New York: Verhaltener Auftakt an den US-Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street beginnt die neue Handelswoche relativ verhalten. Am Montag hemmten neue Sorgen rund um China die Risikobereitschaft der Anleger. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand nach einer halben Handelsstunde mit 0,2 Prozent im Minus bei 35 211,42 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 kam mit 15 041,60 Punkten aber auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent.

Im Mittelpunkt stand die sich verschlimmernde Immobilienkrise in China infolge der Schieflage des Immobilienentwicklers Country Garden. Auch die Hoffnung auf Gegenmaßnahmen durch die chinesische Bankenaufsicht half am Montag nicht, die Sorgen bei Anleger zu mildern. In einem Bloomberg-Bericht war davon die Rede, dass eine Taskforce zur Untersuchung der Risiken bei der auch am Immobilienmarkt tätigen Zhongzhi Enterprise Group eingerichtet werden soll.

Am Markt hieß es, nach einem enorm starken ersten Halbjahr müssten sich die Anleger mit der Perspektive auseinandersetzen, dass Zentralbanker es nicht eilig haben werden, die Zinsen zu senken. Gleichzeitig stehe China vor einer stotternden Wirtschaftserholung und einem sich verschlimmernden Immobilieneinbruch, während die Bewertungen an den globalen Aktienmärkten allmählich zu hoch erschienen./tih/jha/