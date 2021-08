Aktien New York: Verhaltener Start

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag unspektakulär in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rutschte schnell ins Minus und verlor zuletzt 0,26 Prozent auf 34 746,92 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,13 Prozent auf 4381,25 Punkte nach. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,16 Prozent auf 14 987,49 Zähler.

Einige Quartalszahlen außerhalb des Dow stehen im Blick. Bislang verläuft die Berichtssaison in den USA recht erfreulich. Allerdings sorgen auch an der Wall Street die steigenden Corona-Infektionszahlen für Unsicherheit./ajx/he