Aktien New York: Verhaltener Start nach Erzeugerpreisen

NEW YORK (dpa-AFX) - Wie bereits zum Wochenstart haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Dienstag zunächst ruhig angehen lassen. Der beschleunigte Anstieg der Erzeugerpreise im April fiel auf Jahressicht wie erwartet aus. Sie beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Daten dazu werden am Mittwoch veröffentlicht.

Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 39 480,88 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,09 Prozent auf 5226,03 Punkte aufwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,07 Prozent auf 18 210,96 Zähler zu./edh/he