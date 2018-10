Aktien New York: Verkaufswelle überrollt die Wall Street

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag heftige Kursverluste erlitten. Durchwachsene Geschäftszahlen von US-Unternehmen verlängerten die Sorgenliste der Anleger. Auf ihr stehen bereits der anhaltende amerikanisch-chinesische Zollstreit, steigende Zinsen und die internationalen Spannungen wegen des mutmaßlichen Mords an einem regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten sowie wegen US-Präsident Donald Trumps jüngst geäußerter Absicht, aus dem INF-Abrüstungsvertrag auszusteigen.

Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn büßte der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 2,09 Prozent auf 24 787,31 Punkte ein - damit rutschte er auf den tiefsten Stand seit Juli. Falls das Börsenbarometer nachhaltig unter die 25 000-Punkte-Marke sacke, "sind umfangreiche Anschlussverkäufe sehr wahrscheinlich", warnten die Chartexperten von Indexradar. Nicht besser als dem Dow erging es am Dienstag den anderen Indizes. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,25 Prozent auf 2693 Punkte. Bereits zu Wochenbeginn hatten beide Indizes nachgegeben.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100, der am Montag noch hatte zulegen können, sackte nun sogar um 2,74 Prozent auf 6945,87 Zähler ab./gl/he