Aktien New York: Verluste abgeschüttelt - Wirtschaftsdaten im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen sind am Donnerstag nach mauem Start ins Plus gedreht. Konjunkturdaten hielten letztlich die Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed aufrecht. Am Anleihemarkt spiegelte sich dies in sinkenden Renditen wider. Am Aktienmarkt stiegen die Kurse.

Dies galt auch für den an den letzten zwei Tagen etwas glanzlosen Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag um 0,40 Prozent auf 42.218 Punkte zulegte. Der marktbreite S&P 500 notierte mit plus 0,42 Prozent auf 5.917 Punkten. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es auf seinem höchsten Stand seit Ende Februar um weitere 0,44 Prozent auf 21.412 Zähler hinauf. Der Zollschock von Anfang April ist längst überwunden. Dazu beigetragen hatte vor allem eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China.

Wirtschaftsdaten gab es am Donnerstag einige zu verarbeiten: So waren die Einzelhandelsumsätze entgegen einer erwarteten Stagnation leicht gestiegen. Die Industrieproduktion blieb unverändert, während Volkswirte mit einem Mini-Plus gerechnet hatten. Zudem verlangsamte sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene etwas deutlicher als erwartet.

Weiter im freien Fall befanden sich UnitedHealth. Beim Krankenversicherer reiht sich eine Hiobsbotschaft an die andere. Am Donnerstag war ein Bericht des "Wall Street Journal" über strafrechtliche Ermittlungen wegen möglichen Betrugs an der bundesstaatlichen Krankenversicherung Medicare der Grund für weitere Verluste von zuletzt noch 13 Prozent. Zuvor hatte der Konzern in dieser Woche bereits mit der Aussetzung seiner Jahresziele die Anleger ernüchtert und noch dazu den Austausch seines Chefs angekündigt.

Walmart (Walmart) dämmten ihre zunächst hohen Verluste nahezu ein. Die Zahlen für das erste Quartal waren besser als von Analysten erwartet. Der Einzelhändler warnte aber, man könne die Preise nicht unbegrenzt stabil halten, wenn die Zollbelastungen durchschlügen und sich die Konjunktur eintrübe.

Die Papiere von Cisco gewannen 6 Prozent. Der Netzwerk-Ausrüster hatte wegen der hohen Nachfrage nach seinen Produkten die Jahresprognosen angehoben. Das Unternehmen überzeugte Börsianer auch mit den Auftragseingängen im Bereich der Infrastruktur zum Betrieb Künstlicher Intelligenz.

Eine Übernahmeofferte für Foot Locker katapultierte die Anteile des Sportartikelhändlers um fast 85 Prozent auf 23,78 Dollar hoch. Der Konzern Dick's Sporting Goods (Dicks Sporting Goods) will den Branchenkollegen für 24 US-Dollar je Aktie oder 0,1168 eigene Papiere kaufen. Dick's büßten rund 14 Prozent ein.

Die in den USA notierten Anteile des chinesischen Internetkonzerns Alibaba (Alibaba Group) sanken um 8 Prozent. Laut Händlern konnte das Wachstum im abgelaufenen Quartal nicht überzeugen.

Birkenstock (Birkenstock) gewannen mehr als 6 Prozent. Der Sandalenhersteller hatte seine diesjährige Gewinnprognose angehoben, da die Produkte bei den Verbrauchern immer begehrter würden./ajx/he