Aktien New York: Verluste nach China- und Einzelhandelsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen gibt es am Dienstag nach dem relativ robusten Wochenauftakt wieder Verluste. Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China spielten ebenso eine Rolle wie überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze. Dies nährte unter Anlegern die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt daher nun dem Protokoll der vergangenen Fed-Zinssitzung, das am Mittwoch erwartet wird.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand nach einer halben Handelsstunde 0,58 Prozent tiefer bei 35 103,81 Punkten. Er nähert sich damit seinem bisherigen Monatstief, das nahe der 35 000-Punkte-Marke liegt. Auch der am Vortag noch erstarkte NASDAQ 100 konnte sich der Schwäche nicht entziehen, indem er nun wieder um 0,55 Prozent auf 15 121,38 Punkte sank.

"Nach den deutlichen Kursanstiegen in diesem Jahr herrscht aktuell eine gewisse Verunsicherung an den Aktienmärkten vor", sagte Frank Wohlgemuth von der National-Bank. In China sah sich die Notenbank wegen schwacher Konjunktursignale erneut zu geldpolitischen Lockerungen gezwungen. Wie es hieß, grassiert am Markt die Sorge, dass sich die Flaute Chinas auf die Weltwirtschaft ausdehnt./tih/jha/