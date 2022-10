Aktien New York: Verluste nach US-Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Weiterhin sehr hohe Verbraucherpreise in den USA haben die Anleger an der New Yorker Wall Street am Donnerstag zum Handelsstart deutlich verschreckt. Allerdings verringerten die US-Börsen ihre Verluste kurz darauf spürbar. "Nach den Inflationsdaten ist endgültig klar, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins Anfang November ein viertes Mal um 0,75 Prozent anheben wird. Alle Chancen auf einen geringeren Zinsschritt sind heute erloschen", begründete Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die herben Auftaktverluste.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der kurzzeitig fast zwei Prozent einbüßte, erholte sich im frühen Handel zuletzt und gab nur noch um 0,73 Prozent auf 28 996,38 Punkte nach. Für den S&P 500, der zeitweise ein neues Tief seit November 2020 markierte, büßte zuletzt 1,12 Prozent auf 3536,84 Zähler ein. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 sank den siebten Tag in Folge und fiel zunächst auf den tiefsten Stand seit Juli 2020. Zuletzt verlor er 1,62 Prozent auf 10 611,40 Punkte.

Wie das US-Arbeitsministerium mitgeteilt hatte, stiegen die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,2 Prozent und damit etwas deutlicher als erwartet. Im August allerdings hatte die Inflationsrate noch 8,3 Prozent betragen. Die Kerninflation, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, stieg von 6,3 auf 6,6 Prozent. Auch diese Rate lag über den Markterwartungen.

Allerdings verwiesen Experten auch auf die positive Seite der aktuellen Daten. "Die Jahresrate ist den dritten Monat in Folge gesunken", so Altmann. Damit stimme zumindest die Richtung, auch wenn der Pfad deutlich flacher als erhofft verlaufe. Und Thomas Gitzel, Volkswirt bei der VP Bank, sagte: "Der Ausblick auf die weitere Teuerungsentwicklung lässt durchaus die Schlussfolgerung zu, dass die meiste Arbeit der Fed getan ist."/ck/nas