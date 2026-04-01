Aktien New York: Verluste - Neue Drohung Trumps vor Ende von Iran-Ultimatum

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Dienstag vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran nachgegeben. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 46.428 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,5 Prozent auf 6.576 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,8 Prozent auf 24.011 Punkte abwärts.

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Stunden vor Ende seines Ultimatums richtete Trump noch einmal eine harsche Drohung an den Iran. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.

Im Fokus steht die Forderung der USA an den Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Diese Meeresenge ist ein wichtiger Transportweg, nicht zuletzt für Öl und Flüssiggas. Ob es zu einer raschen Einigung oder gar einer Eskalation mit weiter steigenden Ölpreisen kommt, ist unklar. Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump läuft am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr (MESZ) ab./edh/men