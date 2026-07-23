Aktien New York: Verluste - Sorgen bei 'Big Techs' und steigende Ölpreise

23.07.26 15:55 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen angesichts weiter kräftig steigender Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) sowie unvermindert steigender Ölpreise haben am Donnerstag die US-Börsen spürbar belastet. Nach Erholungsgewinnen am Dienstag und einer abwartenden Haltung zur Wochenmitte stießen zahlreiche Anleger Aktien ab. Vor allem Papiere großer Technologiekonzerne wurden in den ersten Minuten abverkauft, bis dann eine leichte Erholung einsetzte.

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Im frühen Handel büßte der NASDAQ 100, der von den großen Tech-Konzernen dominiert wird, noch 1,1 Prozent auf 28.670 Zähler ein. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial gab um 0,7 Prozent auf 51.855 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 7.440 Zähler./ck/jha/