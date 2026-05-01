DAX24.663 -0,3%Est505.976 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,9%Nas26.144 -0,5%Bitcoin66.347 -0,4%Euro1,1593 -0,3%Öl107,4 +2,1%Gold4.509 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Intel 855681 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX gibt ab - Nikkei 225 stark Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX gibt ab - Nikkei 225 stark
Eurokurs gibt etwas nach zum US-Dollar - Das sind die Gründe Eurokurs gibt etwas nach zum US-Dollar - Das sind die Gründe
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Verluste überwiegen - Nvidia-Zahlen helfen nicht

21.05.26 16:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erholung der US-Börsen zur Wochenmitte sind die Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger geworden. Sie warten weiter auf greifbare Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Ölpreise und die Anleiherenditen legten wieder zu. Quartalszahlen und Ausblick des KI-Chip-Riesen NVIDIA gaben dem Markt nicht den erhofften Schub. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn legte der Dow Jones Industrial um 0,03 Prozent auf 50.025 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 7.422 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,22 Prozent auf 29.235 Punkte./gl/he/he