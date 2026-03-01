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Aktien New York: Verluste vor Zinsentscheid wegen Inflationssorgen

18.03.26 15:14 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Verstärkte Inflationssorgen belasten am Mittwoch die New Yorker Börsen. Vor der später erwarteten US-Zinsentscheidung hielten sich die Anleger im frühen Aktienhandel zurück nach zuletzt zwei Erholungstagen. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden unerwartet stark gestiegene Erzeugerpreise zur Belastung.

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Der Dow Jones Industrial gab eine halbe Stunde nach dem Auftakt um 0,5 Prozent auf 46.749 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 6.694 Zähler bergab. Auch der technologielastige NASDAQ 100 verbuchte mit 24.710 Punkten ein Minus von 0,3 Prozent.

Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte WTI näherte sich der 100-Dollar-Marke, die bislang nur am Panik-Montag der Vorwoche überschritten worden war. Die Inflationssorgen wurden davon verstärkt, dass die Erzeugerpreise in den USA mit einem Anstieg um 3,4 Prozent die Erwartungen übertrafen. Beides rückt die Zinsentscheidung der Fed noch stärker ins Rampenlicht, die um 19.00 Uhr auf der Agenda steht. Eine ehemals noch diskutierte Zinssenkung gilt mittlerweile als ausgeschlossen./tih/nas